Стали известны маршруты в Ростовской области, где внедрят оплату картой «Тройка»
Стали известны маршруты в Ростовской области, где внедрят оплату картой «Тройка». Ранее о необходимости такой системы оплаты в связи с перебоями в сети «Интернет» сообщала региональный министр транспорта Алена Беликова.
Агентство развития платёжных систем разместило список маршрутов, на которых планируют запустить оплату картой «Тройка». Туда вошли Азов, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, Зверево, Гуково и Донецк. Донская столица не попала в список.
С полным списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.
После успешной апробации платежную систему внедрят по всей области.