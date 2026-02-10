Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Стали известны маршруты в Ростовской области, где внедрят оплату картой «Тройка»

Стали известны маршруты в Ростовской области, где внедрят оплату картой «Тройка»
Стали известны маршруты в Ростовской области, где внедрят оплату картой «Тройка». Ранее о необходимости такой системы оплаты в связи с перебоями в сети «Интернет» сообщала региональный министр транспорта Алена Беликова.

Агентство развития платёжных систем разместило список маршрутов, на которых планируют запустить оплату картой «Тройка». Туда вошли Азов, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, Зверево, Гуково и Донецк. Донская столица не попала в список.

С полным списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

После успешной апробации платежную систему внедрят по всей области.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика