В РостГМУ оказались самые низкие минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2026 году

Фото: правительство РО.

Министерство здравоохранения России утвердило минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы в 2026 году. Самый низкий порог установлен в Ростовском государственном медицинском университете.Для направления «Лечебное дело» абитуриентам необходимо сдать русский язык, биологию и химию, при этом минимальный балл по каждому из этих предметов составляет 36. Для специальности «Клиническая психология» порог по русскому, биологии и химии также равен 36 баллам, а по обществознанию — 42. Для остальных направлений минимальные проходные баллы не опускаются ниже 36.В Астраханском государственном медицинском университете требования немного выше: для«Лечебного дела» минимальный балл по трем предметам установлен на уровне 40. В Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко для поступления на это же направление достаточно набрать не менее 40 баллов по биологии, а по русскому языку и химии – 45.Наибольшие требования предъявляет Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова: для «Лечебного дела» необходим минимум 56 баллов по русскому языку, биологии и химии.В медицинском университете имени И. М. Сеченова для поступления на любую специальность требуется набрать не менее 40 баллов по обязательным экзаменам — русскому языку, биологии и химии.Ростовский государственный университет на 2026/27 учебный год предлагает 912 бюджетных мест. Следует отметить, что минимальные баллы, установленные для подачи документов, являются лишь нижним порогом. Однако абитуриенту необходимо набрать значительно более высокие баллы по профильным предметам. При этом проходной балл с каждым годом растёт. Например, в 2022 году для поступления на бюджет в РостГМУ требовалось минимум 229 баллов по трем предметам, в 2024 году — уже 233 балла. Однако в 2025 году этот показатель неожиданно снизился до 190 баллов, что связывают с увеличением числа льготных категорий поступающих, зачисленных на бюджет вне конкурса. Таким образом, для поступления на общих основаниях необходимо получить очень высокий результат ЕГЭ.