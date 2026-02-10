Новости
Ростовчанам угрожает новый штамм коронавируса XFG, известный как «Стратус»

По данным Роспотребнадзора, вид коронавируса XFG встречается почти у 99% всех новых случаев заболевания в стране. Но в региональном ведомстве о количестве заболевших этим видом ковида не сообщали.

По информации международной базы данных GISAID, этот вариант вируса составляет примерно 65% от всех новых случаев заражения, что делает его самым распространённым.

Симптомы заболевания включают: осиплость голоса, умеренное повышение температуры (обычно до 37,5–38,5 градусов), кашель, першение в горле, боль при глотании, общую слабость, усталость и головную боль. Иногда могут появиться заложенность носа и ломота в теле.

Специалисты предупреждают, что у нового штамма есть высокая заразность и устойчивость к жаркому климату.
Фото: объясняем РФ
