Перед судом предстанет 46-летний житель Ростовской области

Следователями завершено расследование уголовного дела об убийстве в Цимлянском районе. Мужчину обвиняют в убийстве 36-летнего рыбака.

Напомним, жуткое убийство случилось в июне 2025 года. В тот день на обочине дороги в Цимлянском районе было обнаружено тело 36-летнего мужчины в салоне автомобиля. Убийцей оказался 46-летний житель Октябрьского района. В тот день он захотел порыбачить, но увидел конкурента. Житель попросил поделиться рыбным местом, а тот не захотел. Тогда злоумышленник достал пневматическую винтовку. Он несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Полицейские нашли подозреваемого, его отправили в СИЗО. У мужчины изъяли оружие из которого он стрелял.

Как рассказали в Ростовском следкоме, уголовное дело было направлено в суд.
Фото: DonDay
