В Таганрогский залив заселились три вида моллюсков

Фото: ЮНЦ РАН.

В Таганрогском заливе обнаружили три новых вида моллюсков. Об этом сообщают специалисты ЮНЦ РАН.Моллюски переселились в Таганрогский залив из Азовского и Чёрного морей вглубь акватории залива. Среди новых видов: партенина различимая, эбала и ретуза изменчивая.Вселившиеся виды обитают при солености более 10-12 г/л. В Азовском море моллюски обитают со времени повышения уровня солёности водоема выше ограничивающих существование значений. Повышение солёности Таганрогского залива способствовало распространению моллюсков в направлении к восточной части.