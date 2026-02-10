Новости
В Таганрогский залив заселились три вида моллюсков

В Таганрогский залив заселились три вида моллюсков
В Таганрогском заливе обнаружили три новых вида моллюсков. Об этом сообщают специалисты ЮНЦ РАН.

Моллюски переселились в Таганрогский залив из Азовского и Чёрного морей вглубь акватории залива. Среди новых видов: партенина различимая, эбала и ретуза изменчивая.

Вселившиеся виды обитают при солености более 10-12 г/л. В Азовском море моллюски обитают со времени повышения уровня солёности водоема выше ограничивающих существование значений. Повышение солёности Таганрогского залива способствовало распространению моллюсков в направлении к восточной части.
Фото: ЮНЦ РАН.
