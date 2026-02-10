Новости
В Ростове из-за непогоды уже больше недели трамваи не могут выйти на все маршруты

В Ростове из-за непогоды уже больше недели трамваи не могут выйти на все маршруты. Как сообщили в МУП «РТК», по данным на 10 февраля, на линию вышли только маршруты № 1 и № 7, которые следуют по схеме Ц. рынок — Лендворец.

Остальные маршруты — № 4, № 6 и № 10 — по-прежнему остаются закрытыми.

2 февраля Ростов-на-Дону оказался под мощным снегопадом. С тех пор восстановление трамвайных маршрутов в полном объеме пока невозможно.
Фото: Дондей
