Аграриев из Ростовской области оповестили о сорном растении – паслене колючем
Аграриев из Ростовской области оповестили о появлении опасного сорного растения – паслена колючего. Данные сведения были обнародованы региональным управлением Россельхознадзора.
Паслен колючий относится к карантинным и трудно поддающимся уничтожению сорнякам, получившим распространение в ряде южных областей России. Это однолетнее, любящее тепло сорное растение, достигающее в высоту от 30 до 100 см.
Цветение паслена происходит с июня по сентябрь, а плодоношение – с августа по октябрь. Наиболее часто этот сорняк встречается на полях с пропашными культурами, в садах и виноградниках.
Стоит подчеркнуть, что листья паслена колючего несут опасность для здоровья животных. Колючки растения, попадая в сено и солому, могут вызывать повреждения ротовой полости и желудочно-кишечного тракта скота. Зараженная пасленом солома не рекомендуется к использованию даже в качестве подстилки.
Кроме того, данный сорняк служит переносчиком вредных насекомых (например, колорадского жука и картофельной моли) и возбудителей заболеваний, поражающих растения семейства пасленовых.