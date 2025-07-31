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Аграриев из Ростовской области оповестили о сорном растении – паслене колючем

Аграриев из Ростовской области оповестили о сорном растении – паслене колючем

Аграриев из Ростовской области оповестили о появлении опасного сорного растения – паслена колючего. Данные сведения были обнародованы региональным управлением Россельхознадзора.

Паслен колючий относится к карантинным и трудно поддающимся уничтожению сорнякам, получившим распространение в ряде южных областей России. Это однолетнее, любящее тепло сорное растение, достигающее в высоту от 30 до 100 см.

Цветение паслена происходит с июня по сентябрь, а плодоношение – с августа по октябрь. Наиболее часто этот сорняк встречается на полях с пропашными культурами, в садах и виноградниках.

Стоит подчеркнуть, что листья паслена колючего несут опасность для здоровья животных. Колючки растения, попадая в сено и солому, могут вызывать повреждения ротовой полости и желудочно-кишечного тракта скота. Зараженная пасленом солома не рекомендуется к использованию даже в качестве подстилки.

Кроме того, данный сорняк служит переносчиком вредных насекомых (например, колорадского жука и картофельной моли) и возбудителей заболеваний, поражающих растения семейства пасленовых.
Фото: Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
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