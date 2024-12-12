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Снежная буря надвигается на Ростов

Снежная буря надвигается на Ростов
В ГУ МЧС по Ростовской области предупредили об ухудшении погоды до конца недели. Снежная буря может накрыть регион с 13 по 16 декабря.

В эти дни ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Сильные порывы воздуха будут сопровождаться ледяным дождем и снегом. Также в области прогнозируют заморозки.

Температура опустится ниже нуля градусов. В сочетании с осадками это приведет к гололеду на тротуарах и дорогах. Водителей призывают не совершать обгонов и перестроений в условиях плохой погоды.
Фото: соцсети
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