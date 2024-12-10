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С 13 декабря Ростовскую область накроет снежная буря

С 13 декабря Ростовскую область накроет снежная буря
В Управлении защиты от чрезвычайных ситуаций предупредили жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде. Согласно прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать с 13 по 16 декабря.

В эти дни ожидается мокрый снег и гололёд. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Днем и ночью 13 декабря температура воздуха опустится до -5 градусов.

В выходные, 14-15 декабря, ночью температура воздуха будет составлять -5...-10 градусов, а днем температура опустится до -2...-7 градусов.

С 16 декабря прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, днем с дождем, гололед. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -7 градусов, днем — от -3 до -3 градусов.

В реках и водоемах региона, а также в верхней части Таганрогского залива, вероятно формирование ледового покрова.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны чрезвычайные происшествия и инциденты на дорогах общего пользования, в сфере ЖКХ, энергетике и транспортной инфраструктуре.
Фото: ростов.ру
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