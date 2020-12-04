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Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды из-за ветра

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды из-за ветра
В Ростовской области в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируют сильный ветер.

По данным синоптиков, утром и в течение дня 7 декабря скорость ветра усилится до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха будет держаться на отметке -6 градусов.

В такую морозную и ветреную погоду специалисты предупреждают о большой вероятности возникновения ДТП. При сильных боковых порывах машину может даже перевернуть. Водителям рекомендуют сохранять дистанцию и безопасную скорость, а также отложить дальние поездки.

Пешеходам следует держаться подальше от деревьев, витрин магазинов, рекламных щитов и столбов линий электропередачи.

Напомним, в течение всей рабочей недели в Ростове ожидается морозная погода. Столбики термометров будут варьироваться в пределах -5…-11 градусов. На выходных, 10 и 11 декабря, наступит потепление, температура воздуха составит не менее -3 градусов.

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