Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды из-за ветра
В Ростовской области в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируют сильный ветер.
По данным синоптиков, утром и в течение дня 7 декабря скорость ветра усилится до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха будет держаться на отметке -6 градусов.
В такую морозную и ветреную погоду специалисты предупреждают о большой вероятности возникновения ДТП. При сильных боковых порывах машину может даже перевернуть. Водителям рекомендуют сохранять дистанцию и безопасную скорость, а также отложить дальние поездки.
Пешеходам следует держаться подальше от деревьев, витрин магазинов, рекламных щитов и столбов линий электропередачи.
Напомним, в течение всей рабочей недели в Ростове ожидается морозная погода. Столбики термометров будут варьироваться в пределах -5…-11 градусов. На выходных, 10 и 11 декабря, наступит потепление, температура воздуха составит не менее -3 градусов.