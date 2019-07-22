Сломанный каблук расстроил депутата ЗС Стенякину больше, чем судьба спортивной школы в Шахтах



В Шахтах состоялась встреча чиновников и родителей ребят, чью спортивную школу собираются закрыть. В Доме культуры 23 июля собрались порядка 500 человек, включая детей. Два года назад среднюю школу № 5 признали аварийной, и её учеником перевели в спортшколу №1. Несмотря на то, что прошло так много времени, городская администрация так и придумала, куда девать детей, поэтому просто решила передать спортзал средней школе. При этом юные спортсмены остаются без помещения.



Горожане намеревались напрямую поговорить в сити-менеджером и убедить его не отбирать зал у их детей. Однако, Андрей Ковалёв на встречу не явилс, вместо него прибыли замглавы администрации Сергей Галкин, заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова и депутат Заксобрания Донского региона, председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.



Собравшиеся подняли настоящий бунт и, спустя 40 минут их гневных криков, Ковалёв таки прибыл на место. Но человеческого диалога не получилось. Он говорил о том, что спортшколу откроют в другой части Шахт. Родителей такое решение не устраивало – ведь они привыкли возить детей в центр города, а теперь многим придётся делать минимум две пересадки. При этом чиновник, как заведённый повторял, что всем будет комфортно. Тогда публика начала его освистывать и под крики: «Позор мэру!» он вышел из ДК.



Разговор родителей продолжался с его замами. Самое большее участие проявила Екатерина Стенякина. Под прицелами телекамер она вышла на краешек сцена, участливо села на корточки, выслушивала мам и пап, со значительным видом кивала головой.



Вскоре она выложила «сторис» в своём Инстаграме. Она написала, что самым ужасным событием дня считает не судьбы ребят, которые могут лишиться новых спортивных побед, а…сломанный каблук.



Увы, шахтинцы возлагали на неё слишком большие надежды, уповая на то, что землячка обеспокоена судьбами детей. Но испорченная туфля перевесила будущее 250 ребят.



Стенякина вообще обладает редким даром становиться «героем дня». В 2018 году в Сети гуляли шутки по поводу того, что чиновница приехала в цех на предприятие в дорогостоящей шубе. На фоне пыльных станков и рабочих в спецовках в своей «норке» она смотрелась довольно шикарно.



Вторая история произошла в 2016 году на форуме «Территория Смыслов». Одна из участниц говорила о том, что, имея два красных диплома, получает довольно низкую зарплату и из-за этого не может оформить ипотеку. Стенякина тогда вмешалась в разговор и указала девушке на то, что та держит в руках последнюю модель айфона. Участница осадила депутата, сказав, что гаджет ей подарили друзья. Кстати, на тот момент в декларации о доходах Стенякиной была указана годовая зарплата 476 тысяч рублей. При этом у неё в гараже стояли «Пежо 307» и «Ауди Q3».