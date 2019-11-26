Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Шахтах приостановили работу школы из-за массового заболевания детей

В Шахтах приостановили работу школы из-за массового заболевания детей
В городе Шахты временно закрыли среднюю школу № 20. Такое решение принято в связи с массовой госпитализацией детей.

С начала месяца с подозрением на пневмонию госпитализированы восемь школьников. В настоящее время четверо из них выписаны и долечиваются дома. Остальные продолжают находиться в стационаре.

27 ноября с высокой температурой в больницу Шахт поступили ещё двое учащихся школы № 20. У них диагностировали микоплазму пневмонии, сообщает DonDay Шахты.

Так как число заболевших детей достигло 10, по решению Роспотребнадзора, принято решение приостановить работу школы. Учебное заведение будет закрыто до 7 декабря.

В школе провели дезинфекционные мероприятия. В администрации города рассказали, что ученики находятся на связи с учителями. Ребята получают задания и консультации.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.