В Шахтах приостановили работу школы из-за массового заболевания детей



В городе Шахты временно закрыли среднюю школу № 20. Такое решение принято в связи с массовой госпитализацией детей.



С начала месяца с подозрением на пневмонию госпитализированы восемь школьников. В настоящее время четверо из них выписаны и долечиваются дома. Остальные продолжают находиться в стационаре.



27 ноября с высокой температурой в больницу Шахт поступили ещё двое учащихся школы № 20. У них диагностировали микоплазму пневмонии, сообщает DonDay Шахты.



Так как число заболевших детей достигло 10, по решению Роспотребнадзора, принято решение приостановить работу школы. Учебное заведение будет закрыто до 7 декабря.



В школе провели дезинфекционные мероприятия. В администрации города рассказали, что ученики находятся на связи с учителями. Ребята получают задания и консультации.