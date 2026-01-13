В Волгодонске местные жители обнаружили слив нечистот в Мокро-Соленовскую балку.

Фото от читателя

Жители Ростовской области зафиксировали слив нечистот в Мокро-Соленовскую балку. Об этом сообщила редакция портала DonDay со ссылкой на местных жителей, обнаруживших загрязнение во время зимней рыбалки.Рыбак, прибывший на «третью балку», зафиксировал мощный поток мутной воды, впадающий в водоем. По его словам, сброс визуально разделяет водоем на две части, окрашивая одну сторону в коричневый, а другую – в светло-молочный оттенок.По предположениям жителей, сброс нечистот происходит в районе квартала В-23 города.