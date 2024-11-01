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Следователи подключились к проблеме зловонных рек в ЖК «Акварель» на Скачкова

Следователи подключились к проблеме зловонных рек в ЖК «Акварель» на Скачкова
Следователи подключились к решению проблемы зловонных рек с фекалиями в жилом комплексе «Акварель» на Скачкова. После многочисленных публикаций о нечистотах правоохранители решили узнать, почему насущную проблему никто не решает. Об этом сообщает портал Donday.

История о нечистотах в ЖК на Скачкова в Ростове тянется уже с весны. Известно, что произошел прорыв канализации, но никто на это внимания не обратил. Озеро с фекалиями не давало спокойной жизни проживающим в ЖК.

Вскоре вонючая вода стала приближаться к жилому 19-этажному дому. В соцсетях губернатора Ростовской области ростовчане написали о своей проблеме. Ответ не только поразил своей скоростью, но и неожиданностью. Удивлению жильцов не было предела. Выяснилось, что канализационный люк поставлен на баланс местного детсада. Об этом не знал даже директор учреждения.

Добавим, что вонючие реки разлились возле детской площадки еще в начале 2024 года. Следовательно, уже почти на протяжении года дети играют возле озера вонючих фекалий.
Фото: Дондей.
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