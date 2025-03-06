В Ростове появится новый сквер с качелями и лежаками в Советском районе

Фото: госзакуп

В Ростове на улице Зорге скоро откроется новый сквер, где горожане смогут отдохнуть и провести время на свежем воздухе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Согласно проекту, сквер будет простираться от дома №9 до проспекта Стачки. Заказчиком работ выступает районное МКУ «УЖКХ». На реализацию проекта выделено более 70 миллионов рублей из городского бюджета.Подрядчик должен будет полностью благоустроить территорию. В сквере высадят разнообразные растения, включая цветы, сосны, лиственницы, дуб, черёмуху, сирень, кустарники и другие. Также планируется установка деревянных лавочек, качелей, балансира, детского домика-горки, качелей на пружине, гамака, стационарного тренажёра, баскетбольного кольца и памп-трека.Подрядчик имеет восемь месяцев с момента подписания контракта для выполнения всех работ. Контракт действует до 30 ноября 2025 года. Для участия в тендере необходимо подать соответствующую документацию до 13 марта. Победителя объявят на следующий день.