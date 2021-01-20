Скончался экс-глава жилищной инспекции Ростовской области

В Ростовской области скончался экс-глава жилищной инспекции. Шамиль Вальшин умер 21 января на 65-м году жизни. Что стало причиной смерти, пока не известно.В 1978 году после окончания института народного хозяйства он ушел служить в армию. В 2002-м Шамиль Вальшин получил юридическое образование в Москве и спустя три года стал начальником отдела финансовой стабилизации предприятий ЖКХ и коммунальной энергетики Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области. Еще через два года перешел на должность начальника отдела реформирования организаций коммунального комплекса министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности. А в 2010 году Вальшин занял пост начальника управления реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства ЖКХ. В 2012-м он занял должность замминистра ЖКХ по донскому региону, а через год стал главным жилищным инспектором.Шамиль Вальшин был награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края». Как отмечают коллеги бывшего чиновника, он всегда стремился к новым знаниям и шел в ногу со временем.Прощание с Шамилем Вальшином состоялось 22 января.