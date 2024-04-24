В Ростовской области сгорел склад с велосипедами и бытовой техникой

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Мясниковском районе Ростовской области сгорел склад с велосипедами и бытовой техникой. Инцидент произошел в хуторе Ленинакане 24 апреля.По предварительной информации, возгорание началось около 02:00 на улице Тружеников. Жители, заметившие столб черного дыма, вызвали пожарную службу. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил 600 квадратных метров склада с дорогостоящими товарами.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении были задействованы 49 спасателей на 15 единицах техники. За пять часов пожар удалось ликвидировать.К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.