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В Ростовской области сгорел склад с велосипедами и бытовой техникой

В Ростовской области сгорел склад с велосипедами и бытовой техникой
В Мясниковском районе Ростовской области сгорел склад с велосипедами и бытовой техникой. Инцидент произошел в хуторе Ленинакане 24 апреля.

По предварительной информации, возгорание началось около 02:00 на улице Тружеников. Жители, заметившие столб черного дыма, вызвали пожарную службу. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил 600 квадратных метров склада с дорогостоящими товарами.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении были задействованы 49 спасателей на 15 единицах техники. За пять часов пожар удалось ликвидировать.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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