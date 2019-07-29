Синоптики рассказали, каким будет август в Ростовской области



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Последний месяц лета принесёт в Ростовскую область прохладу и дожди. По информации Ростовского гидрометцентра, в августе температура и осадки на Дону - около нормы и меньше.



В первые дни месяца погоду в регионе будет формировать холодный атмосферный циклон. Она будет иметь неустойчивый характер.

Жара спадёт уже в первых числах месяца. С 1 по 3 августа ожидается температура ночью +12…+18 градусов, днём - +20…+28. А 4 августа под влиянием циклона температура опустится ещё на несколько градусов – до +18…+23 днём, на востоке области – до + 27.



По словам руководителя Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, до середины августа в Ростовской области сохранится неустойчивая погода с дождями. Средняя температура составит +13…+19 градусов ночью и +26…+32 - днём.

- Последние пять лет погода в августе имеет более щадящий характер, - отметила Елена Назарова, - этот год не станет исключением. Высоких температур не ожидается.



В третьей декаде погода начнет постепенную перестройку на осенний тип. Ночью средняя температура составит +13…+19 градусов, днём - +26…+32, в отдельные дни прогнозируют дожди.