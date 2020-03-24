Донские синоптики спрогнозировали дождливый конец весны и жаркое лето



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Второй и третий месяц весны в Ростовской области будут тёплыми, но дождливыми, а лето традиционно жарким и сухим.



О погоде в ближайшие месяцы рассказала 26 марта начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. Главный синоптик Дона представила прогноз во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации Ростова.

По словам Елены Николаевны, до конца марта сохранится ветреная погода без осадков. В связи с этим установится высокий класс пожароопасности.

- В начале апреля дождей также не ожидается, температура днём установится на уровне +13 градусов. В отдельные дни ожидается до +19 градусов, - добавила Елена Назарова. - В середине месяца в Ростов придут непродолжительные дожди, но погода по-прежнему будет тёплой. К концу месяца температура установится в пределах нормы: ночью от 3 до 8 тепла, днём до +18 градусов.



В мае на Дону прогнозируются ливни с грозами и шквалистым ветром, кроме того, возможен град. После непогоды воздух будет быстро прогреваться до +25…+30 градусов.



В первый летний месяц дневная температура установится на уровне +25…+30 градусов, ночью она будет снижаться до +13 до +18 градусов. Временами в июне возможны ливни.



В июле и августе ожидается до +35 градусов. Температура начнёт снижаться к началу осени. В сентябре жара спадёт до +28 градусов.