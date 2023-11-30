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Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре в Ростовской области

Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре в Ростовской области
Первый месяц зимы в Ростовской области будет теплым и дождливым. Прогнозом на декабрь с порталом Rostov.ru поделились синоптики ростовского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, среднее значение температуры в декабре будет выше нормы. Это значит, что сильных морозов в первый месяц зимы ждать не стоит. Количество осадков тоже будет в норме, преимущественно в виде дождя.

- С 1 по 10 декабря в регионе пройдут дожди. Температура воздуха ночью поднимется до +1...+6 градусов. На севере возможно похолодание до 0...-5 градусов. Днем воздух прогреется до +5...+10 градусов, - рассказали синоптики.

В период с 11 по 20 декабря ожидается небольшое похолодание до +1...-4 градусов. В некоторых районах ожидается мороз до -5...-10 градусов. Днем воздух прогреется до +5...0 градусов.

В конце месяца на севере области похолодает до -13 градусов. В центральной части столбик будет опускаться до -1...-6 градусов. Днем воздух прогреется до -4...+1 градуса. Возможны осадки в виде снега и дождя.
Фото: Ростов ру.
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