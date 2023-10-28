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Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре в Ростовской области

Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре в Ростовской области
Большое количество осадков и средние показатели температуры – таким обещает быть последний месяц осени в Ростовской области. Подробным прогнозом на ноябрь синоптики ростовского отделения Гидрометцентра поделились с Rostov.ru.

Последний месяц осени в Ростовской области будет богат на дожди, а средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах нормы.

- В первую декаду, с 1 по 10 ноября, в Ростовской области ночью температура составит +1...+6 градусов с понижением до -3 градусов, - сообщили в Гидрометцентре. - Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, а по югу – до +16 градусов. В первые дни ноября будет тепло – до +20 градусов.

С 11 по 20 ноября в регионе ожидается ночная температура до -1...+4 градусов с понижением до -6 градусов. Днем столбики покажут до +6...+11 градусов.

Конец месяца будет самым холодным. Ночная температура составит +2...+3 градуса. Днем воздух прогреется только до +4...+9 градусов.
Фото: Ростов ру.
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