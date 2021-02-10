Синоптики объяснили резкое похолодание в Ростовской области

Синоптики объяснили причину резкого похолодания, надвигающегося на Ростовскую область. Минусовые температуры и сильный ветер придут в донской регион с 13 февраля, рассказала Rostov.ru специалист Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По прогнозу синоптиков, 13 и 14 февраля в городе и области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, с усилением до 20 метров. По словам Виктории Григорьевны, резкое ухудшение погодных условий связано с прохождением холодного атмосферного фронта в донском регионе.- Похолодание в Ростовскую область придет из-за затока холодных масс с Севера России, - уточнила синоптик. - Низкие температуры и сильный ветер продержатся в регионе как минимум до 20 февраля.Похолодание ожидается на всей территории донского края. В Ростове также будет очень холодно. До 15 февраля ночные температуры будут колебаться в пределах -4…-9 градусов, днем - до -4…-6 градусов. С 15 по 18 февраля в Ростове ночью похолодает до -10…-14 градусов, днем столбики термометров покажут -6…-9 градусов. Конец месяца окажется самым холодным. Температура воздуха ночью - до -15…-18 градусов, а днем достигнет -10…-14 градусов.Примечательно, что резкое похолодание ожидается и в других регионах России. Помимо ЮФО, морозы и ветра ожидаются Крыму, на Урале и в Нижнем Поволжье, а также Белгородской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях. Ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В сочетании с низкими температурами и ветром в регионах устоится опасная погода с гололедицей и перебоями в работе коммунальных систем.