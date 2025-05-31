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Синоптик Елена Назарова рассказала о погоде в Ростовской области в июне

Синоптик Елена Назарова рассказала о погоде в Ростовской области в июне
Руководитель Ростовского центра по гидрометеорологии Елена Назарова рассказала Donday, какая погода прогнозируется в июне. В начале лета в регионе прогнозируют дожди, температура воздуха достигнет +33 градусов.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы, а уровень осадков – меньше или около нормы.

В начале месяца, с 1 по 10 июля, прольют дожди. Ночью температура воздуха повысится до +14…+19 градусов. Днем столбики термометров достигнут +25…+30 градусов. В отдельные дни по востоку прогнозируют +33 градуса.

Временами дожди пройдут также с 11 по 20 июня. Ночью потеплеет до +16…+21 градуса. Днем столбики термометров прогреются до +26…+31 градуса.

Дожди не прекратятся с 21 по 30 июня. Ночью столбики термометров опустятся до +16…+21 градуса. Днем потеплеет до +28…+33 градусов.
Фото: Rostov.ru
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