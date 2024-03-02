Синоптик Елена Назарова рассказала, какой будет погода в марте в Ростовской области

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Первый месяц весны в Ростовской области будет теплым и дождливым. Прогноз погоды сообщила начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.В марте средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы, а количество осадков будет около и больше нормы. Воздух прогреется в первую декаду месяца до +6...+11 градусов. С 5 по 10 марта на Дону пройдут осадки.Во второй декаде месяца днем температура поднимется до +4...+9 градусов. Ночью столбики термометров будут находиться на отметке -2...+3 градуса. В это время также прогнозируют осадки.С 20 до 31 марта в Ростовской области потеплеет до +7...+12 градусов днем. Ночью температура составит 0...+5 градусов. В отдельные дни будут лить дожди.