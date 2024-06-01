Синоптик Елена Назарова рассказала о потеплении в июне до +37 градусов

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В Ростовской области ожидается потепление до +37 градусов в июне. О прогнозе погоды DonDay рассказала Елена Назарова.Согласно прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха ожидается около и выше нормы. Месячное количество осадков будет меньше или около нормы.В первой декаде месяца по западной половине региона пройдут дожди. По восточной половине – без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до +25…+30 градусов, а ночью похолодает до +13…+18 градусов. По востоку температура воздуха достигнет +32…+37 градусов.Вторая декада также разочарует дождями в отдельные дни. Температура воздуха днем достигнет +26…+31 градуса, а ночью опустится до +15…+20 градусов.В последнюю декаду июня ожидается похолодание ночью до +16…+21 градусов, а днем будет до +27…+32 градусов. Также прогнозируются осадки.