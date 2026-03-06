Ростовчане атакуют цветочные рынки в преддверии 8 Марта

Фото: DonDay

В преддверии Международного женского дня на цветочных рынках Ростова возник ажиотаж. С раннего утра 6 марта жители города устремились на рынки и оптовые базы за букетами.Средняя стоимость одного тюльпана в магазинах составляет 100–150 рублей, тогда как на оптовых базах цветы можно приобрести за 60–80 рублей. В результате на рынках цены на цветы значительно выше — в два-три раза. Например, на оптовых базах букет из 20 тюльпанов можно купить за 1 200–1 500 рублей, в то время как на рынках такой же букет обойдётся примерно в 3 000 рублей.Из-за большого числа покупателей, предпочитающих оптовые базы, в городе образовались заторы. Особенно интенсивное движение наблюдается на проспекте Стачки, улице Береговой и проспекте Будённовском.