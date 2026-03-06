Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане атакуют цветочные рынки в преддверии 8 Марта

Ростовчане атакуют цветочные рынки в преддверии 8 Марта

В преддверии Международного женского дня на цветочных рынках Ростова возник ажиотаж. С раннего утра 6 марта жители города устремились на рынки и оптовые базы за букетами.

Средняя стоимость одного тюльпана в магазинах составляет 100–150 рублей, тогда как на оптовых базах цветы можно приобрести за 60–80 рублей. В результате на рынках цены на цветы значительно выше — в два-три раза. Например, на оптовых базах букет из 20 тюльпанов можно купить за 1 200–1 500 рублей, в то время как на рынках такой же букет обойдётся примерно в 3 000 рублей.

Из-за большого числа покупателей, предпочитающих оптовые базы, в городе образовались заторы. Особенно интенсивное движение наблюдается на проспекте Стачки, улице Береговой и проспекте Будённовском.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика