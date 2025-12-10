Газопровод новошахтинского застройщика-банкрота выставлен на торги за 22 миллиона рублей

Фото: Нейросеть

Газопровод, принадлежащий обанкротившейся строительной компании ООО «Организация капитального строительства» (ОКС) Новошахтинска, выставлен на торги. Как сообщается на сайте «Торги России», начальная цена лота составляет 22,2 миллиона рублей.ООО «ОКС» было признано банкротом в 2018 году из-за накопленных кредитных долгов. С тех пор его имущество распродается на аукционах.На торги выставлен газопровод среднего и низкого давления, расположенный в Новошахтинске по улице Харьковской, общей площадью 3 953 квадратных метра. Ранее этот же лот пытались продать за 33,5 миллиона рублей, однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В этот раз цена снижена на 11,3 миллиона рублей.Прием заявок на участие в торгах продлится до 14 февраля 2026 года. Итоги аукциона будут подведены в день окончания приема заявок.ООО «Организация капитального строительства» была зарегистрирована в августе 2002 года и занималась строительством жилых и нежилых зданий в Новошахтинске.