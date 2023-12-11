Сильный гололед в Ростове продержится еще как минимум сутки

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Сильный гололед на дорогах в донской столице продержится как минимум сутки. Информацию об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС по Ростовской области.Согласно прогнозам синоптиков, сильный гололед продлится еще как минимум сутки. Непогоду стоит ожидать до конца суток 11 декабря в период с 16:00 до 18:00, а также ночью и днем 12 декабря.В этот период водителям следует быть аккуратнее. Необходимо соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скоростной режим. Риск попасть в серьезное ДТП в этот период значительно возрастает. Пешеходам важно смотреть на дорогу при переходе проезжей части и убрать все ненужные предметы.Стоит отметить, что утром 11 декабря Ростов буквально превратился в каток. Сотни улиц покрылись толстым слоем льда. Люди просто не могут спокойно добраться на работу и по своим делам, боясь упасть. Причиной тому - необработанные от гололеда тротуары.