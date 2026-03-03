Новости
Модель из Ростова Анастасия Костенко посетила конкурс красоты в платье с глубоким декольте

Модель из Ростова Анастасия Костенко и её супруг Дмитрий Тарасов посетили конкурс красоты БРИКС-2026 в Казани.

Для мероприятия многодетная мама выбрала платье цвета фуксии длиной ниже колена с разрезом и глубоким декольте. К наряду она добавила ювелирные украшения и сделала лёгкие волны на волосах. Дмитрий Тарасов появился на конкурсе в чёрном смокинге и белой рубашке.

Вместе с другими членами жюри модель будет выбирать победительницу среди 51 участницы. Среди других членов жюри — визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, хореограф Никита Мусатов и певец Марк Тишман.

В конкурсе БРИКС-2026 участвуют девушки из стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР).
Фото: соцсети
