Рыбакам Ростовской области напомнили про штрафы за незаконную рыбалку

Фото: парк Киммерия

Зимняя рыбалка в Ростовской области может обернуться серьезными штрафами для тех, кто пренебрегает правилами и законами, предупреждает юрист Анна Павлова. Незнание, как известно, не освобождает от ответственности, поэтому донским рыбакам стоит внимательно ознакомиться с действующими ограничениями.В регионе сейчас действует ряд запретов, направленных на сохранение водных ресурсов. В частности, с 15 ноября по 31 марта запрещены рыбалка в зимовальных ямах и использование сетей и подводной охоты. Разрешена лишь береговая рыбалка с одним крючком на поплавочную удочку или спиннинг. С 15 января по 15 апреля действует запрет на вылов щуки, а с 1 января по 14 июня – на вылов раков (за исключением Цимлянского водохранилища).Особое внимание стоит обратить на рыбу, занесенную в Красную книгу. В Ростовской области это азовская белуга, шип, стерлядь и вырезуб обыкновенный. За их вылов грозят колоссальные штрафы.- Вылов азовской белуги обойдется правонарушителю в сумму до 826 тысяч рублей, шипа – до 640 тысяч рублей, стерляди – в 13 тысяч рублей, а вырезуба – почти в 10 тысяч рублей, – пояснила юрист Анна Павлова.Более того, за добычу икры азовской белуги (независимо от ее веса) предусмотрено уголовное преследование, вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет за браконьерство.Напомним, что у рыбаков Ростовской области набирает обороты сезон подледной рыбалки. После крещенских морозов и установления относительно безопасного льда энтузиасты потянулись на водоемы региона в поисках удачного клева и зимних впечатлений.Активность отмечается в различных локациях. На Соколовском водохранилище рыболовы, проявив терпение, дождались подхода подлещика на обильно прикормленных лунках на глубине 6-8 метров.