Фото: Donday

Ростовчанам грозят ощутимые штрафы за некачественную уборку снега. По словам юриста из Ростовской области Анны Павловой, складирование снега на территории общего пользования является административным правонарушением.- Оштрафовать могут за неубранный снег возле частных домов, если он препятствует работе экстренных и коммунальных служб. Особое внимание будет уделяться случаям, когда сугробы затрудняют доступ к пожарным гидрантам и источникам воды, - подчеркнула специалист.Размер штрафа зависит от статуса нарушителя:Физические лица - от 3 000 до 5 000 рублей.Должностные лица - от 30 000 до 50 000 рублей.Юридические лица - от 70 000 до 100 000 рублей (за повторные нарушения).