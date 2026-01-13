Ростовчанам грозят ощутимые штрафы за некачественную уборку снега
Ростовчанам грозят ощутимые штрафы за некачественную уборку снега. По словам юриста из Ростовской области Анны Павловой, складирование снега на территории общего пользования является административным правонарушением.
- Оштрафовать могут за неубранный снег возле частных домов, если он препятствует работе экстренных и коммунальных служб. Особое внимание будет уделяться случаям, когда сугробы затрудняют доступ к пожарным гидрантам и источникам воды, - подчеркнула специалист.
Размер штрафа зависит от статуса нарушителя:
Физические лица - от 3 000 до 5 000 рублей.
Должностные лица - от 30 000 до 50 000 рублей.
Юридические лица - от 70 000 до 100 000 рублей (за повторные нарушения).