ФК «Ростов» не потерял позиции в турнирной таблице РПЛ после 19-го тура

ФК «Ростов» не потерял позиции в турнирной таблице РПЛ после 19-го тура. 28 февраля, после зимней паузы, донской клуб встретился с «Краснодаром».

Игра завершилась поражением «Ростова» со счётом 1:2. Помимо проигрыша, четыре игрока команды были дисквалифицированы за нарушения правил во время матча. Однако «Ростов» планирует оспорить решение судей.

На данный момент, после первой игры в 2026 году, ростовчане занимают 11-е место из 16 участников чемпионата. В их активе – 21 очко.
Фото: ФК Ростов
