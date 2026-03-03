В Ростове запланирован капитальный ремонт здания женской консультации больницы № 8 за 21 миллион рублей

Фото: Яндекс.карты.

В Ростове-на-Дону запланирован капитальный ремонт здания женской консультации в составе ГБУ РО «Городская больница № 8». На эти работы из местного бюджета выделят 21 миллион рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок 2 марта.Женская консультация находится в историческом центре города, по адресу: Серафимовича, 37. Здание было построено в 1950-х годах, и за более чем 70 лет капитального ремонта не проводилось. Состояние здания вызывает беспокойство. Одна из ростовчанок в отзывах отметила, что помещение выглядит изношенным: плитки на полу гремят и шатаются, туалет требует ремонта, кабинет врача очень маленький и неудобный.По фотографиям отделения видно, что здание нуждается в серьёзной реконструкции. Обшарпанные стены, повреждённая плитка на ступенях и старые деревянные окна создают впечатление, что это декорации к фильму определённого режиссёра, известного своим особым стилем.По условиям контракта подрядчик должен завершить ремонт всех помещений женской консультации в Ростове-на-Дону до 31 октября.В рамках проекта предстоит демонтировать оконные рамы, дверные проёмы и напольное покрытие. Стены вестибюля, тамбура, регистратуры, коридора, холла и гардероба будут облицованы негорючими панелями. Полы планируется покрыть плиткой, а потолок сделать подвесным. Кабинеты врачей и кабинет УЗИ будут отделаны гипсовиниловыми панелями на металлическом каркасе. В процедурных кабинетах, малой операционной, санузлах и кладовых установят подвесной потолок, а стены и полы облицуют керамической плиткой.Подрядчика планируют определить 16 марта для выполнения работ. Однако есть опасения, что выделенного 21 миллиона рублей может быть недостаточно для реализации проекта. Существует риск, что закупка может не состояться из-за отсутствия желающих участвовать в тендере.