Главный тренер ХК «Ростов» резко высказался после проигрыша «Металлургу»

Фото: ХК Ростов

Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев прокомментировал проигрыш новокузнецкой команде «Металлург». Своим мнением он поделился на пресс-конференции после матча.Напомним, ХК «Ростов» проиграл «Металлургу» в домашнем матче 2 марта. Игра завершилась со счетом в 1:4 в пользу команды соперника.- Они были сильнее нас. Так что тут много-то говорить нечего. Обидно, что всё-таки многие игроки в нашей команде не понимают, что они, молодые, через такие игры должны расти как хоккеисты, показывая свой лучший хоккей именно против таких команд. Только тогда будет результат. А если они выходят, заранее проиграв матч, это не есть хорошо. Пытался до них достучаться, но кому-то всё равно, - сообщил Пантелеев.Он добавил, что ребятам в игре не хватило характера, а игроки в матче «переработали».