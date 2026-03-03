Новости
Главный тренер ХК «Ростов» резко высказался после проигрыша «Металлургу»

Главный тренер ХК «Ростов» резко высказался после проигрыша «Металлургу»
Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев прокомментировал проигрыш новокузнецкой команде «Металлург». Своим мнением он поделился на пресс-конференции после матча.

Напомним, ХК «Ростов» проиграл «Металлургу» в домашнем матче 2 марта. Игра завершилась со счетом в 1:4 в пользу команды соперника.

- Они были сильнее нас. Так что тут много-то говорить нечего. Обидно, что всё-таки многие игроки в нашей команде не понимают, что они, молодые, через такие игры должны расти как хоккеисты, показывая свой лучший хоккей именно против таких команд. Только тогда будет результат. А если они выходят, заранее проиграв матч, это не есть хорошо. Пытался до них достучаться, но кому-то всё равно, - сообщил Пантелеев.

Он добавил, что ребятам в игре не хватило характера, а игроки в матче «переработали».
Фото: ХК Ростов
