Арестован бывший начальник Комитета по управлению имуществом Батайска
В Батайске арестовали бывшего начальника КУИ. По данным портала Donday, Андрея Сыса задержали на прошлой неделе. Вместе с ним по делу проходят еще два предпринимателя. Возбуждено уголовное дело, подробности которого уточняются.
КУИ – это орган местного самоуправления, который отвечает за поступление средств в бюджет от приватизации и использования муниципальной собственности. По предварительным данным, экс-чиновник и его знакомые использовали служебное положение для махинаций с земельными участками.
Андрей Сыс занимал должность начальника КУИ три года, с 2021-го по 2024-й. Причины, по которым мэрия отказалась продлевать с ним контракт, неизвестны.