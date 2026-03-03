Арестован бывший начальник Комитета по управлению имуществом Батайска

Фото: Дондей.

В Батайске арестовали бывшего начальника КУИ. По данным портала Donday, Андрея Сыса задержали на прошлой неделе. Вместе с ним по делу проходят еще два предпринимателя. Возбуждено уголовное дело, подробности которого уточняются.КУИ – это орган местного самоуправления, который отвечает за поступление средств в бюджет от приватизации и использования муниципальной собственности.Андрей Сыс занимал должность начальника КУИ три года, с 2021-го по 2024-й. Причины, по которым мэрия отказалась продлевать с ним контракт, неизвестны.