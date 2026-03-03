Новости
Арестован бывший начальник Комитета по управлению имуществом Батайска

В Батайске арестовали бывшего начальника КУИ. По данным портала Donday, Андрея Сыса задержали на прошлой неделе. Вместе с ним по делу проходят еще два предпринимателя. Возбуждено уголовное дело, подробности которого уточняются.

КУИ – это орган местного самоуправления, который отвечает за поступление средств в бюджет от приватизации и использования муниципальной собственности. По предварительным данным, экс-чиновник и его знакомые использовали служебное положение для махинаций с земельными участками.

Андрей Сыс занимал должность начальника КУИ три года, с 2021-го по 2024-й. Причины, по которым мэрия отказалась продлевать с ним контракт, неизвестны.
Фото: Дондей.
