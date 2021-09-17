Штормовое предупреждение на Дону продлили на несколько дней

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Сильные ливни ожидаются еще в течение двух суток, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По данным синоптиков, в течение дня 21 сентября, а также как минимум еще сутки, на Дону и в Краснодарском крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. По прогнозу синоптиков, на регион обрушится сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.Ростовчанам и жителям области рекомендуется по возможности не выходить из дома. Если вы все-таки оказались на улице, следует остерегаться сетей электропередачи, высоких деревьев, столбов и шатких конструкций. В случае ЧС звоните по телефону: 112.