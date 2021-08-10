В ближайшие сутки Ростовскую область накроет ураганным ветром и ливнями

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом 12 августа сообщили специалисты Росгидрометцентра.В конце рабочей недели в течении суток с 13 по 14 августа в донском регионе местами прогнозируют сильные ливни с грозой и градом. Ветер поднимется до 23 метров в секунду. Есть вероятность, что пасмурная погода будет и на выходных.Ростовчанам и жителям области рекомендуется по возможности не выходить из дома. Если вы всё-таки оказались на улице, следует остерегаться сетей электропередач, высоких деревьев, столбов и шатких конструкций. В случае ЧС звоните по телефону: 112.Напомним, предыдущее ухудшение погоды заставило понервничать тысячи жителей региона - подтопления, сорванные конструкции, упавшие на машины аварийные деревья - лишь малая часть всех бед, которые принесла на Дон непогода.