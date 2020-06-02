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Шесть лебедят появились на свет в зоопарке Ростова

Шесть лебедят появились на свет в зоопарке Ростова
В Ростовском зоопарке у пары черных лебедей - пополнение. На днях на свет появились шесть лебедят, сообщила пресс-служба донского зоосада.

Счастливые родители и малыши чувствуют себя хорошо. Сейчас семья обитает на озере. Через несколько дней птенцы смогут принимать «водные процедуры» вместе с родителями. А сейчас папа угощает малышей, добывая веточки со дна водоема. Кормят птиц в зоопарке мелом, свеклой, капустой, тыквой, морковью.

Стоит отметить, что шестеро лебедят – внушительное пополнение. В среднем самка черного лебедя способна откладывать от четырех до восьми яиц, которые высиживает в течение 35 суток. Птенцы рождаются пушистыми и, независимо от вида, имеют серый окрас.

Лебедь – птица моногамная, так что можно быть уверенными, что новоиспеченный отец будет вместе со своей спутницей до конца ее или своих дней. Но после обязательно создаст новую пару.

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