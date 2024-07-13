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В Ростовской области с 15 июля разрешат охоту на сурка-байбака и косулю

В Ростовской области с 15 июля разрешат охоту на сурка-байбака и косулю
В Ростовской области с 15 июля стартует сезон охоты на сурка-байбака и европейскую косулю. Сроки охоты на территории региона утверждены губернатором.

Охота на сурка-байбака будет разрешена до 30 сентября, что составляет два с половиной месяца. На европейскую косулю охотники смогут выходить только до 15 августа, то есть в течение одного месяца. Предполагается, что такие короткие сроки связаны с малочисленностью этих животных в области. Запрещено убивать этих животных, за нарушение предусмотрены крупные штрафы.

Напомним, что до 28 февраля продолжается охота на дикого кабана, но исключительно с вышек на закрепленных охотничьих угодьях. А с 1 августа начнется охота на волка.
Фото: Минприроды РО.
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