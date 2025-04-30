Сезон охоты на косулю стартует в Ростовской области с 20 мая

Фото: нейросеть

В мае в Ростовской области начнется сезон охоты на европейскую косулю, об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.Следует отметить, что охота на косуль подчиняется четким временным ограничениям, установленным на протяжении года. Так, в период с 20 мая по 20 июня в Ростовской области будет разрешена охота на взрослых самцов косули европейской.Необходимо подчеркнуть, что в это время самки косуль выкармливают детенышей молоком после рождения. По этой причине охота на самок и молодняк в этот период строго воспрещена.