Сергей Жигунов игнорирует новость о смерти Анастасии Заворотнюк

Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня».

Поклонники атаковали социальные сети ростовского актера Сергея Жигунова. Их возмутило то, что бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк не написал ни строчки после печального известия.Роман Анастасии и Сергея был ярким и пылким. Актёров сблизила любовная линия, которую они сыграли в сериале «Моя прекрасная няня». Зрители сразу же заметили, что между ними есть особая связь. Однако актеры все отрицали, потому что оба состояли в браках. Спустя время они не смогли больше сдерживать свои чувства. Заворотнюк и Жигунов развелись со своими половинками и объявили себя парой. Однако такой страстный союз продержался недолго. В конце концов пара распалась.Причиной разрыва стала вспышка еще более страстных чувств у Анастасии Заворотнюк к фигуристу Петру Чернышеву. Актриса быстро распрощалась с Жигуновым и переключилась на новую пассию.Близкие ростовского актёра рассказали, что после разрыва ему было очень тяжело. Сергей прилагал огромные усилия, чтобы справиться с этой ситуацией и начать новую жизнь. Он даже пытался восстановить отношения с бывшей женой, но вскоре встретил новую любовь, которая поразительно похожа на Заворотнюк.Новой возлюбленной актёра стала Виктория Ворожбит. Ради неё Сергей второй раз ушёл от жены и женился на Виктории. Поклонники считают, что актёру так и не удалось до конца справиться с расставанием.От этого аудитория ещё больше недоумевает, почему он молчит. Актёр активно ведёт социальные сети, поэтому отговорки вроде «переживает горе» или «нет времени» здесь неуместны. Сергей регулярно публикует посты и фотографии из своей жизни.Возможно, актёр выразил соболезнования близким Анастасии лично. Однако поклонники считают, что лучше было бы сделать это публично.