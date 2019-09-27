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Теледоктор из Ростовской области Геннадий Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк

Теледоктор из Ростовской области Геннадий Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк
Народный целитель из Ростовской области Геннадий Малахов назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк, сообщило интернет-издание «Teleprogramma.pro».

Теледоктор считает, что опухоль в организме человека возникает из-за резких изменений. Такие изменения может спровоцировать внешнее воздействие.

– Организм настигло что-то, что спровоцировало развитие этой самой опухоли. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры – внешнее воздействие, – рассказал Малахов в ходе интервью.


Телеведущий признал, что народная медицина бессильна перед таким страшным заболеванием. Что делать в такой ситуации, целитель не знает.

– Здесь трудно сказать, как действовать после того, как с человеком это уже произошло. В любом случае, нужно определить и вынуть из человека причину, по которой произошло заболевание, – высказался Владимир.


Новость о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк поразила страну еще в августе. Позже стало известно о резком ухудшении состояния артистки. Выяснилось, что у Анастасии рак мозга. На сегодняшний день она уже перенесла несколько операций.

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