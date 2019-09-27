Теледоктор из Ростовской области Геннадий Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк



Народный целитель из Ростовской области Геннадий Малахов назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк, сообщило интернет-издание «Teleprogramma.pro».



Теледоктор считает, что опухоль в организме человека возникает из-за резких изменений. Такие изменения может спровоцировать внешнее воздействие.



– Организм настигло что-то, что спровоцировало развитие этой самой опухоли. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры – внешнее воздействие, – рассказал Малахов в ходе интервью.





Телеведущий признал, что народная медицина бессильна перед таким страшным заболеванием. Что делать в такой ситуации, целитель не знает.



– Здесь трудно сказать, как действовать после того, как с человеком это уже произошло. В любом случае, нужно определить и вынуть из человека причину, по которой произошло заболевание, – высказался Владимир.





Новость о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк поразила страну еще в августе. Позже стало известно о резком ухудшении состояния артистки. Выяснилось, что у Анастасии рак мозга. На сегодняшний день она уже перенесла несколько операций.