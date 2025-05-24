В Ростове неизвестный сбил подростка и скрылся с места ДТП
В Ростове-на-Дону 21 мая произошло дорожное происшествие: неустановленный водитель совершил наезд на 15-летнюю школьницу и покинул место аварии. Инцидент произошел возле дома №9 по улице 339 Стрелковой Дивизии.
По предварительной информации, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована для оказания медицинской помощи.
В областной автоинспекции сообщили, что ведется поиск свидетелей данного происшествия.
Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом инциденте, просят позвонить по телефону 8-863-249-42-77.