Турнир по мини-футболу прошел в Ростове в рамках Акции Добра «Адвокаты – детям»

Фото: Общественная палата.

В Ростове прошел турнир по мини-футболу для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мероприятие состоялось 23 мая. Организаторами спортивного соревнования были Общественная и Адвокатская палаты Ростовской области.- Это идея родилась еще в 2022 году, - рассказал первый зампредседателя Общественной палаты Юрий Зерщиков. - В рамках Года защитника Отечества акция с лозунгом «Быть добру на Дону» проводится уже третий раз. Помощь оказывается детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Общественная палата является той площадкой, на которой такие проекты не только разрабатываются, но и реализуются.На стадионе «Локомотив» в Ростове юные зрители наблюдали за соревнованиями нескольких команд. В дружеских матчах по мини-футболу приняли участие детские и взрослые команды Адвокатской палаты РО, Общественной палаты РО, донской службы судебных приставов, Ростовского отделения Юноармейской спортивно-патриотической школы и регионального отделения Фонда защитника Отечества РФ.Помимо жителей донского региона, на турнир приехали делегации из ЛДНР, Краснодарского края, Волгоградской области и Республики Крым.Собранные в ходе спортивного мероприятия средства пойдут на помощь детям, родители которых сейчас служат в зоне проведения СВО.- Год защитника Отечества — это еще один аргумент целевого направления нашей акции в этом году. В рамках акции наши молодые адвокаты на собранные средства закупили для ростовского гарнизонного госпиталя технику и компьютеры для врачей, юноармейцам мы предоставили экипировку и спортивный инвентарь. Детям адвокатов, чьи отцы находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, мы помогли материально, - рассказал об итогах Григорий Джелаухов, член Общественной палаты Ростовской области и первый вице-президент Адвокатской палаты Ростовской области.Для детей подготовили насыщенную программу с конкурсами, эстафетами, призами, музыкальными и танцевальными номерами.