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Азове с аллеи, посвященной героям СВО, были похищены туи

Азове с аллеи, посвященной героям СВО, были похищены туи
В городе Азове, расположенном в Ростовской области, произошла кража: с аллеи, посвященной героям СВО, были похищены туи. Инцидент произошел 23 мая.

В правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении 15 деревьев с памятной аллеи. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции подтвердили факт хищения. Оценочная стоимость украденных туй составила 15 тысяч рублей.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск злоумышленников, совершивших кражу.
Фото: Соцсети
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