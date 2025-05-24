Азове с аллеи, посвященной героям СВО, были похищены туи
В городе Азове, расположенном в Ростовской области, произошла кража: с аллеи, посвященной героям СВО, были похищены туи. Инцидент произошел 23 мая.
В правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении 15 деревьев с памятной аллеи. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции подтвердили факт хищения. Оценочная стоимость украденных туй составила 15 тысяч рублей.
По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск злоумышленников, совершивших кражу.