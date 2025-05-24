Момент жесткого ДТП в Красном Сулине попол на видео
Момент жесткого ДТП в Красном Сулине Ростовской области попал на видео. Инцидент случился ночью 23 мая на улице Ворошилова.
Водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением. На кадрах видно, как легковушка на высокой скорости врезается в жилой дом. Перед этим она снесла дерево, повредила опору освещения, разбила окно и уничтожила цветочные насаждения.
Хозяин дома был серьезно напуган в первые мгновения после аварии. Он предположил, что произошел взрыв или прилетел беспилотник. Выйдя на улицу, мужчина обнаружил разрушения возле своего дома и разбитый автомобиль.
По словам потерпевшего, из транспортного средства вышли два человека с признаками алкогольного опьянения. У водителя были травмы лица.
На данный момент нет информации о том, компенсировал ли виновник ущерб, причиненный в результате происшествия.