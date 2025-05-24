Момент жесткого ДТП в Красном Сулине попол на видео

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Момент жесткого ДТП в Красном Сулине Ростовской области попал на видео. Инцидент случился ночью 23 мая на улице Ворошилова.Водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением. На кадрах видно, как легковушка на высокой скорости врезается в жилой дом. Перед этим она снесла дерево, повредила опору освещения, разбила окно и уничтожила цветочные насаждения.Хозяин дома был серьезно напуган в первые мгновения после аварии. Он предположил, что произошел взрыв или прилетел беспилотник. Выйдя на улицу, мужчина обнаружил разрушения возле своего дома и разбитый автомобиль.По словам потерпевшего, из транспортного средства вышли два человека с признаками алкогольного опьянения. У водителя были травмы лица.На данный момент нет информации о том, компенсировал ли виновник ущерб, причиненный в результате происшествия.