Чуда не произошло: Ирина Безрукова высказалась о смерти Анастасии Заворотнюк

Фото: соцсети Ирина Безрукова

Новость о кончине Анастасии Заворотнюк, известной актрисы, главной героини сериала «Моя прекрасная няня», стала настоящим потрясением для всей страны. 30 мая после длительной борьбы с раком она умерла.Коллеги и друзья актрисы вспоминают её с теплотой и любовью.- В такой прекрасный солнечный день и такая трагическая новость, — поделилась с DonDay актриса из Ростова-на-Дону Ирина Безрукова.Она рассказала, что познакомилась с Анастасией Заворотнюк много лет назад, когда работала в театре Олега Табакова. Уже тогда, в начале своего творческого пути, юная Анастасия покорила сердца зрителей.Ирина Безрукова призналась, что до последнего верила в победу Анастасии над болезнью. Но, к сожалению, чуда не произошло. Страшное заболевание оказалось сильнее.Жизнь Анастасии Заворотнюк оборвалась ночью 30 мая. Она пять лет сражалась с раком головного мозга. Семья актрисы вела закрытый образ жизни и не комментировала её состояние. По словам знакомых, за это время Анастасия сильно изменилась, поправилась, а её лицо стало неузнаваемым. Рядом с ней всегда были дети, мать и муж — фигурист Пётр Чернышёв.Анастасия Заворотнюк стала известной благодаря роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Её персонаж — простодушная, яркая и ранимая, но при этом острая на язык женщина — завоевал сердца зрителей. После выхода сериала актриса стала настоящей звездой.Позже она снялась в нескольких фильмах и начала работать на телевидении. Она вела программы «Хорошие песни» на СТС, «Кухня для чайников», «Танцы со звёздами», «Танцы на льду» и «Две звезды».