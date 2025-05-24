Теплоход ростовской компании «Круиз-сервис» продают с молотка за 4,4 млн

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В Ростове-на-Дону на аукцион выставлен теплоход, принадлежащий компании "Круиз-сервис", по цене 4,4 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Речь идет о пассажирском судне класса Л 0,6, построенном в 1990 году. Начальная стоимость лота определена в 4,4 миллиона рублей.Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 23 мая по 1 июля. Результаты аукциона будут объявлены через шесть дней после завершения периода подачи заявок.Компания "Круиз-сервис" была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в марте 2012 года и специализировалась на внутренних водных пассажирских перевозках. Стоит отметить, что это уже повторная попытка продажи судна. Первая попытка реализовать теплоход посредством аукциона оказалась безуспешной из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.