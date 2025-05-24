Фото: Правительство РО

В Ростовской области более 5,5 тысячи школьников сдали ЕГЭ по трем дисциплинам. Информацию предоставили в областном правительстве.Одиннадцатиклассники 23 мая прошли испытания по истории, литературе и химии. Ожидается, что итоги экзаменов будут опубликованы до 9 июня.В общей сложности, для участия в едином государственном экзамене в донском регионе зарегистрировались свыше 16,8 тысячи человек, среди которых 15,8 тысячи – выпускники 2024 года.Следующее испытание пройдет 27 мая. Школьники будут сдавать математику.