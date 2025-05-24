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В Ростовской области более 5,5 тысячи школьников сдали ЕГЭ по трем дисциплинам

В Ростовской области более 5,5 тысячи школьников сдали ЕГЭ по трем дисциплинам
В Ростовской области более 5,5 тысячи школьников сдали ЕГЭ по трем дисциплинам. Информацию предоставили в областном правительстве.

Одиннадцатиклассники 23 мая прошли испытания по истории, литературе и химии. Ожидается, что итоги экзаменов будут опубликованы до 9 июня.

В общей сложности, для участия в едином государственном экзамене в донском регионе зарегистрировались свыше 16,8 тысячи человек, среди которых 15,8 тысячи – выпускники 2024 года.

Следующее испытание пройдет 27 мая. Школьники будут сдавать математику.
Фото: Правительство РО
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