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Ростовчан ждет еще одна шестидневная рабочая неделя перед Новым годом. В соответствии с производственным календарем на 2024 год рабочая неделя будет длиться с 23 по 28 декабря. При этом общее количество рабочих дней в году останется прежним. Выходной день, который планировался на субботу, перенесен на понедельник, 30 декабря.Благодаря этому переносу новогодние каникулы продлятся 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.Стоит отметить, что ранее шестидневная рабочая неделя уже была с 28 октября по 2 ноября. Из-за празднования Дня народного единства ростовчане все равно отдыхали два дня: в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4 ноября.